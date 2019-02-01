Рівне:

СБУ викрила на хабарі у 10 тисяч доларів США командира Рівненського військового полігону

Головна, Рівненська область 26-лют, 2019, 08:459 prov 73
Оперативники спецслужби встановили, що полковник вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10% від суми контракту у приватного підприємства за сприяння в укладенні угод для реалізації оборонних замовлень, які фінансуються з бюджетних коштів. Загальна сума неправомірної вигоди, яку мав отримати зловмисник становила 24 тисячі доларів США.
СБУ викрила на хабарі у 10 тисяч доларів США командира Рівненського військового полігону

Правоохоронці затримали командира військового полігону на трасі під Рівним під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США. Отримання 3000 американських доларів США співробітники СБУ задокументували раніше.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими ДБР м. Хмельницький та під процесуальним керівництвом Хмельницької військової прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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