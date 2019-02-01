СБУ викрила на хабарі у 10 тисяч доларів США командира Рівненського військового полігону

Оперативники спецслужби встановили, що полковник вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10% від суми контракту у приватного підприємства за сприяння в укладенні угод для реалізації оборонних замовлень, які фінансуються з бюджетних коштів. Загальна сума неправомірної вигоди, яку мав отримати зловмисник становила 24 тисячі доларів США.
Правоохоронці затримали командира військового полігону на трасі під Рівним під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США. Отримання 3000 американських доларів США співробітники СБУ задокументували раніше.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими ДБР м. Хмельницький та під процесуальним керівництвом Хмельницької військової прокуратури.
Прес-центр СБ України.