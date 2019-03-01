Рівне:

На Рівненщині СБУ виявила схованку з військовими засобами ураження

Головна, Рівненська область 19-бер, 2019, 09:419 prov 0
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї виявили у Рівненській області схованку з військовими засобами ураження.
Схрон був облаштований у нежилому будинку в одному із селищ Здолбунівського району. Зі схованки правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26, чотирнадцять гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 та шістдесят патронів калібру 7,62 мм.
Виявлені засоби ураження направлені на експертизу.
На Рівненщині СБУ виявила схованку з військовими засобами ураження

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з блокування незаконного обігу зброї проводились спільно з поліцією.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
СБУ на Рівненщині вилучила у скупників сто п'ятнадцять кілограмів бурштину
Головна » Рівненська область

СБУ на Рівненщині вилучила у скупників сто п'ятнадцять кілограмів бурштину

СБУ викрила хабарників
Головна » Рівненська область

СБУ викрила хабарників

На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
Головна » Рівненська область

На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину

На Рівненщині з незаконного обігу вилучено фальсифікованого алкоголю вартіс ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині з незаконного обігу вилучено фальсифікованого алкоголю вартіс ...

На Рівненщині виявили 2 тонни спирту
Головна » Рівненська область

На Рівненщині виявили 2 тонни спирту

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Березень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вгору