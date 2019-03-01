На Рівненщині СБУ виявила схованку з військовими засобами ураження

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї виявили у Рівненській області схованку з військовими засобами ураження.Схрон був облаштований у нежилому будинку в одному із селищ Здолбунівського району. Зі схованки правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26, чотирнадцять гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 та шістдесят патронів калібру 7,62 мм.Виявлені засоби ураження направлені на експертизу.У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.Заходи з блокування незаконного обігу зброї проводились спільно з поліцією.Прес-центр СБ України.