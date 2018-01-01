Серйозні наслідки: що буде, якщо УПЦ МП не змінить назву

Відмова РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) змінити свою назву тягне за собою серйозні наслідки, в тому числі втрату реєстрації юридичної особи. Про це розповів нардеп і вчений-релігієзнавець Віктор Єленський в інтерв’ю виданню “Народна правда”.Нагадаємо, що дедлайн для перейменування Української православної церкви в РПЦ в Україні буде 27 квітня.У той же час священики МП перейменовувати не бажають, аргументуючи це тим, що нібито не мають до РФ ніякого відношення. Однак офіційно – і на сайті Російської православної церкви – вони вказані як священики РПЦ.Невиконання закону України про перейменування буде мати для них правові наслідки, зазначив Єленський. Їх може бути багато, в тому числі неможливість здійснювати правовідносини і скасування реєстрації статуту організації, залучення до суду.В Україні закон дозволяє релігійним громадам існувати без реєстрації. Але якщо така громада хоче знімати приміщення, здійснювати якісь угоди, то вона повинна мати статус юридичної особи.Якщо УПЦ МП відмовиться перейменуватися, то у громад цієї церкви виникнуть значні труднощі в здійсненні своєї діяльності:“Взагалі немає такої юридичної особи, як УПЦ МП. В Україні всі церкви не є юридичними особами. Усередині церкви є громади, управління, монастирі, братства, сестринства і так далі, кожен з них є юридичною особою. За всю церкву виступає, в одному випадку, Патріарша курія УГКЦ, в іншому – Київська митрополія ПЦУ, тобто вони виступають від імені церкви, а вся церква не є юридичною особою. тобто не можна зробити недійсною всю церкву одним розчерком пера. Всі ці організації будуть відповідати кожна за себе “, – говорить Єленський.Вчений зазначив, що головним наслідком для УПЦ МП є ризик втратити реєстрацію юрособи.Якщо релігійна громада знімає приміщення і проводить там богослужіння, то після втрати статусу юридичної особи вона вже не може зняти це місце як юрособа.“Звичайно, можна обходити і це, якийсь умовний” Петренко “може зняти приміщення. Але громади для того і реєструються, щоб вести то, що називається фінансово-господарською діяльністю. Якщо вони не є юрособами, то не можуть вступати в угоди, вести необхідну роботу, тому вони і реєструють свої статути “, – розповів Єленський.