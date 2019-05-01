Рівне:

На Рівненщині СБУ викрила на хабарах посадовця митного посту

Головна, Рівненська область 23-травня, 2019, 10:299 prov 3
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого інспектора одного з митних постів Рівненської області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від громадян за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення товарів. Вартість «послуг» зловмисника становила від тисячі гривень до ста доларів США залежно від різновиду та кількості товару. За інформацією спецслужби «прибуток» митника становив майже тридцять тисяч гривень за зміну.
На Рівненщині СБУ викрила на хабарах посадовця митного посту

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергової суми неправомірної вигоди.
Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття зловмисника проводились спільно з ДБР із залученням працівників внутрішньої безпеки ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Прес-центр СБ України.
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