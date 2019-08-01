Завтра на Рівненщині стартує скаутський злет «Джемборі – Рівно 30. Рівне»

Рівненська область 19-сер, 2019, 17:019 prov 124

Вже завтра на Рівненщині розпочне свою роботу унікальний скаутський злет «Джемборі – Рівно 30. Рівне». Нині на території села Хотин у Рівненському районі облаштовують наметове містечко.

Сюди 20 серпня прибудуть понад тисячу учасників з 18 областей України, делегації з Австралії, Польщі, Білорусі, Канади, США, Грузії. Тут вони будуть таборуватися впродовж 3-ох днів.

Того ж дня о 16 годині відбудеться відкриття ювілейної зустрічі «Джемборі 2019». Розпочнуть її пластовими церемоніалами. Потому учасники та гості заходу оглянуть пластовий наметовий табір. Після цього на локації «Джемборі Talks» відбудеться спілкування скаутів з головою Головної Пластової Булави (Всесвітнього Пласту) Мартою Кандюк-Кузьмович.

У наступні дні скаути візьмуть участь у різноманітних руханках, відбудуться заняття на терені. Вони включають у себе смугу перешкод, туристичні переправи, працюватимуть діти та молодь на водній, летунській, мистецькій правовій, екологічній та інших ділянках, що будуть знаходитися на території таборового містечка.

Окрім того, тут діятиме Джемборі Talks – відкритий університет, дискусійний майданчик з топ-спікерами. Учасникам також запропонують відвідати відомі туристичні об’єкти в Пересопниці, Клевані, Острозі та пластову оселю у селі Волошки. Також під час «Джемборі» планують урочисто відкрити анотаційну дошку про Пласт у Рівному.

Також під час «Джемборі» планують урочисто відкрити анотаційну дошку про Пласт у Рівному.

«Джемборі – Рівно 30. Рівне» - це найбільший проект Міністерства молоді і спорту України, представники якого відвідають захід. Співорганізаторами є Рівненська облдержадміністрація та облрада. Всеукраїнська пластова організація провела конкурс серед осередків, в якому осередок нашої області став переможцем.

Нагадаємо, Пласт – це Національно-скаутська організація України, яка існує більше 100 років. Мета цієї організації – сприяння всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Джемборі – традиційний скаутський злет в таборових умовах. У цьому році святкуємо 30-річчя відновлення Пласту як в Україні, так і на Рівненщині.