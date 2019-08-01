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Cімейні фермерські господарства отримають додаткову фінансову підтримку

Рівненська область 21-сер, 2019, 09:129 prov 0
Головне управління ДФС у Рівненській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №565 затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Постанова №565 набуває чинності з 1 січня 2020 року.
Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8 1 Закону України "Про фермерське господарство" та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
Порядком визначено механізм надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через запровадження доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Прийняте рішення сприятиме розвитку такої форми господарювання, як сімейні фермерські господарства.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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