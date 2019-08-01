Пластуни з усього світу зібралися на ювілейну зустріч «Джемборі 2019» на Рівненщині

Виховання доброго громадянина, вірного Богові та Україні. Таку філософію втілюють у свою діяльність пластуни. Вони зібралися з усього світу на відкриття ювілейної зустрічі «Джемборі 2019» на Рівненщині.30 років з відновлення своєї організації скаути відзначатимуть триденними заняттями на терені, а також комунікативними уроками у відкритому університеті «Джемборі Talks».«Сьогодні в нас починається «Джемборі». Це міжнародний скаутський термін, який означає разову зустріч пластунів з усіх країв. Головна мета – це позитивна і потужна комунікація між усіма осередками, у тому числі й закордонних. З’їхалися представники з 20 областей України та шести країн світу. Цей захід – приклад того, у якому форматі повинна розвиватися українська молодь», - розповів головний комендант та керівник проекту Юрій Шадий.Церемонія відкриття розпочалася спільною молитвою, шикуванням та врученням нагород скаутам за активну діяльність.В.о.голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко на відкритті наголосив, що впродовж усієї історії України пластуни були поруч завжди - під час визвольних подій України, революції Гідності а потім на Сході країни:«Національна скаутська організація була заборонена в радянські часи, а в 1989 році – відновлена. І сьогодні ми бачимо знову потужні молоді сили, які готові будувати нашу нову Українську європейську державу. Адже пласт виховує свідомих відповідальних громадян і провідників українського суспільства».Програма заходу передбачає близько 20 активітетів для дітей та молоді, 10 з яких організовують пластуни. Інша частина будуть профорієнтаційними. З молоддю працюватимуть рятувальники, правники, військові, патрульні, медики розкажуть про надання екстреної допомоги. І усе для того, аби діти отримали навички для всебічного виховання.На організацію ювілейної зустрічі з державного бюджету спрямували понад один мільйон гривень.«Ми завжди маємо гарну взаємодію з пластунами. Саме тому, коли вони прийшли з своєю ініціативою відзначення відновлення пласту в Україні, ми підтримали її. Це знакова подія для молодіжного руху в Україні. Тому було прийняте рішення фінансувати окремо національну скаутську організацію Пласт», - підкреслив заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, який побував на заході.На унікальну скаутську зустріч приїхали й пластуни з інших країн – Польщі, Білорусі, США, Канади та Австралії. Вони разом з українською молоддю вже сьогодні матимуть спілкування з головою Головної Пластової Булави (Всесвітнього Пласту) Мартою Кандюк-Кузьмович (на фото). Жінка вже понад півстоліття займається цією діяльністю.«Я очікую, що діти зрозуміють ту історію, яку залишили їм їхні попередники. Вони мають йти тим самим шляхом і розвивати Пласт в Україні. Залежно від бажання та можливостей: працювати з дітьми, допомагати іншим у такій праці, разом з іншими організовувати суспільні та внутрішньопластові заходи, табори, вчитися на вишколах, знаходити нових друзів у різних куточках України», - висловила сподівання Марта Кандюк-Кузьмович.Окрім того, під час заходу анонсували створення комунального закладу «Рівненський обласний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради.За повідомлення прес служби Рівненської ОДА.