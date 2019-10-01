Купити дерев'яну альтанку в Woodom

Дерев'яна альтанка на ділянці це необхідна річ. У ній господарі можуть розслабитися після роботи в саду або городі, а також влаштовувати сімейні вечері і посиденьки з друзями.
Вибір залежить від площі ділянки, особливостей ландшафту і грунту, а також стилю будинку. Вона обов'язково повинна вписуватися в обстановку і радувати власників протягом багатьох років.
Отже, яку дерев'яну альтанку купити?
- Відкриту. Ротонди і навіси. Складаються з чотирьох стовпів і даху.
- Напіввідчинені. Найпопулярніша. Оснащена бортиками і склопакетами.
- Закриту. У неї ставлять печі або барбекю. Захищає від опадів і комах.
Що стосується форм і розмірів, то їх багато. Фахівці об'єднали альтанки в кілька груп:
- прямокутні для навісів, дерев'яних будівель;
- багатокутні (налічується шість або вісім кутів) для напіввідкритих споруд;
- круглі класичний варіант;
- комбіновані для облаштування літніх будиночків.
Дизайнери кажуть, що найоптимальнішим рішенням дерев'яної альтанки прямокутні або квадратні конструкції. Вони універсальні, чудово підходять до будинку і оформлення ділянки. Прикрасити можна по-різному: різьбленням, вставкою кованих елементів, виноградом, кам'яною або цегляною кладкою.
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