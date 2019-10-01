Молоковідсмоктувачі для мам: необхідність чи ні?

Ставлення до молоковідсмоктувачів у суспільстві різне. Деякі вважають, що без нього не можливе вигодовування, інші навпаки, вважають що вони шкідливі для лактації. Проте обидві думки хибні.Пропонуємо детально розглянути у яких випадках молоковідсмоктувач є необхідністю?
Переваги молоковідсмоктувача
Перша ситуація, яку потрібно розглянути – навіщо мамі, яка збирається годувати груддю дитину молоковідсмоктувач. По-перше, у період налагодження лактації цей інструмент потрібен, щоб молоко не застоювалось у грудях, тому що така ситуація може призвести до запалення молочних залоз. А надалі він потрібен, щоб при переході з грудного молока на каші, мама могла готувати їжу на власному молоці. Таким чином дитині буде легше даватися зміна у харчуванні.
Більше того, зціджування молока дає трохи більше свободи для мами.
Якщо обставини складаються таким чином, що мамі потрібно повернутися на роботу, то молоковідсмоктувач стає просто порятунком. Таким чином мама не перериває грудне вигодовування і має час на роботу. Це ідеальний варіант, щоб не нашкодити малюку.
Інша ситуація – недоношена дитина. На жаль, такі ситуації іноді стаються у нашому житті, тож потрібно бути до цього готовими. У такому разі малюку дуже важко «добувати їжу» з грудей, проте зціджене молоко для нього вихід, щоб отримати усі потрібні поживні речовини.
ПОРАДА! Якщо у вас дитина не може захопити груди, не потрібно спрощувати їй завдання та зціджувати молоко. Не нехтуйте цією проблемою. Потрібно звернутися за порадою до акушера.
Особливості використання молоковідсмоктувача
По-перше, ви відчуєте притік молока у грудях. Якщо при цьому дитина не хоче їсти, то краще використати молоковідсмоктувач. Таким чинов у вас буде запасна кількість молока, яка стане у нагоді при годуванні. Надалі ви відчуєте, що кожного разу зціджування молока стає легшим процесом. А отже й дитині буде легше смоктати.
Є два види молоковідсмоктувачів: електронний та ручний. Електронний швидше впорається. Проте, якщо ви не плануєте зціджувати багато молока, а будете використовувати молоковідсмоктувач для налагодження лактації, вам вистачить й ручного. У цілому, залежно від інтенсивності потоку, процес зціджування займе у вас 30 хвилин у середньому. Чим більше ви будете звикати до молоковідсмоктувача, тим менше часу цей процес буде займати.
Наприклад, Canpol Babies Молоковідсмоктувач ручний дуже зручний у використанні. Силіконова накладка забезпечує повний контакт воронки з грудьми і ніжне стимулювання під час зціджування. До того ж ергономічна ручка зробить цей процес максимально легким та зручним для мами.
Вибирайте зручний для вас молоковідсмоктувач та спростіть собі грудне вигодовування.