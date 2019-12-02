На Рівненщині вилучено партію дизельного пального, вартістю 9,3 мільйона гривень, яке імпортували в Україну за підробленими документами

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області спільно з працівниками СБУ та працівниками Рівненської митниці ДФС під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили велику партію дизельного пального, яке імпортували в Україну за підробленими документами.В рамках проведення операцій «Рубіж», «Акциз-2019» та розслідування кримінального провадження за ст. 204 та ст. 366 КК України було отримано оперативну інформацію, що одна з українських компаній з метою заниження ставки акцизного податку, імпортує в Україну дизельне пальне під виглядом технічної олії. При цьому до митних декларацій вносяться недостовірні відомості.Під час проведення митних формальностей було відібрано зразки товарів та направлено їх на експертне дослідження.Відповідно до висновку експертів рідина, яка імпортувалася підприємством, визнана дизельним пальним.За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено більше 246 тонн дизельного пального, вартістю 9,3 млн. грн., а також 10 автомобілів та 10 напівпричепів-цистерн орієнтовною вартістю 10 млн. гривень.Триває слідство.ГУ ДФС у Рівненській області.