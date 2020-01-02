Закодоване телебачення: за що будуть платити українці?

Актуально 13-січ, 2020, 13:429 prov 44

З 20 січня глядачі супутникових антен втратять доступ до 23 українських каналів. Їхній сигнал буде закодовано. Майже шістьом мільйонам українців доведеться або платити за перегляд, або шукати альтернативу. Які канали зникнуть із вільного доступу і чому? На ці питання спробували відповісти експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Які канали закодують?

Супутниковий сигнал своїх каналів закодують чотири найбільші медіагрупи: StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup та «Медіа Група Україна». Усього з вільного доступу зникнуть 23 супутникові канали: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, «Оце», «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН», «Бігуді», «Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм», «Україна», НЛО ТБ, «Індиго TV».

Канали будуть закодовані системою умовного доступу Verimatrix. Це американська безкарткова система, яку неможливо зламати чи «перепрошити». У медіакомпаніях свідомі того, що не всі користувачі перейдуть на платні послуги. Але вважають, що це правильна довгострокова стратегія розвитку.

«Кількість тих, хто готовий платити за якісну послугу в Україні, як і в усьому світі, зростає. Радує, що наших глядачів цікавлять саме національні канали топ-6 телеканалів («Україна», «1+1», ICTV, СТБ, Новий канал та «Інтер») − це той ключовий продукт, якого потребує більшість», − переконаний директор зі стратегії та розвитку бізнесу «Медіа Групи Україна» Федір Гречанінов.

Варто наголосити, що під кодування потрапить лише розважальне супутникове телебачення. Інформаційні супутникові канали залишаться, як і раніше, безкоштовними. Зокрема, відкритим буде державне та суспільне мовлення – «Перший», «Культура», «Рада», UA TV.

Чому закривають сигнал?

Експерти називають декілька причин кодування супутникового сигналу українськими медіагрупами. Найперше – це питання ліцензійних прав і безпеки. Оскільки канали купують ліцензований контент лише для території України, то мусять забезпечити його поширення лише в межах кордону. Тим часом відкритий супутниковий сигнал дозволяє дивитись програми не лише українцям, а й сусіднім країнам. Зокрема, це стосується західних фільмів, серіалів, спортивних трансляцій та різноманітних розважальних шоу.

Ще однією причиною кодування супутникових каналів є зобов’язання медіагруп перед провайдерами, які надають ТБ-послуги. Саме провайдери зацікавлені в тому, щоб розважальних каналів не було у вільному доступі.

«Наразі ринок платного телебачення належить провайдерам. І вони нам вказують шлях, яким цей ринок може розвиватися. Кодування супутника − одна з їхніх вимог», − розповів Микола Фаєнгольд, комерційний директор дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia.

За його словами, що більше медіа розвинуть цей ринок, то більше перспектив матимуть для виробництва контенту.

Серед інших причин кодування експерти називають також боротьбу із піратством. На їхню думку, це допоможе покласти край незаконним ТБ-сервісам, які ретранслюють продукти без дозволу власників. Власне, за кордоном практично немає суто безкоштовного телебачення.

Що робити власникам супутникових антен?

Власники супутникових антен можуть або далі дивитись безкоштовні канали, що залишились, або купити тюнер для розкодування, або ж обрати альтернативу.

Аби дивитись далі СТБ чи «1+1» доведеться купити спеціальний тюнер з вбудованою системою кодування Verimatrix. В інтернет-магазинах його можна придбати за 1099 грн. На ньому має бути обов’язкове маркування «УТБ» («Українське телебачення»). Після цього потрібно підключитись до офіційних посередників – XtraTV або Viasat – й обрати зручний абонентський пакет. Наприклад, XtraTV має 7 пакетів. Найдешевший – 55 грн/міс., найдорожчий – 189 грн/міс. Водночас Viasat пропонує 5 тарифних пакетів, вартість яких коливається від 69 до 249 гривень на місяць.

Інші варіанти – обрати один із альтернативних способів перегляду ТБ. Зокрема, це може бути цифрове ефірне мовлення (Т2). Для цього потрібно придбати антену і тюнер для прийому цифрового сигналу.

Також можна підключити кабельне телебачення. Сьогодні найбільшими провайдерами є компанії «Тріолан» і «Ланет». Через переформатування медіаринку у новому році вони підвищили ціну на свої послуги. Вартість місячного пакету в «Тріолані» зросла з 70 грн до 96 грн. У «Ланеті» найдешевший пакет коштує 59 грн/міс., хоча раніше в компанії попередили про зростання тарифу до 90 грн.

Як альтернативу супутниковому ТБ експерти радять також інтернет-телебачення, яке дає можливість дивитись фільми і передачі на різних пристроях і в будь-яких місцях. Це так звані IPTV та ОТТ-платформи. Найпопулярнішими сервісами є Megogо (від 80 грн/міс.) та Oll.tv (від 79 грн/міс.). Також в Україні набуває популярності американський Netflix, місячна підписка на який коштує близько 212 грн.

Варто наголосити, що зміни торкнуться лише тих, хто дивиться супутникове телебачення. Для глядачів ефірного ТБ усе залишиться по-старому. А на глядачів кабельного телебачення чекає зростання тарифів.

Центр громадського моніторингу та контролю.