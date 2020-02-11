Олексій МУЖЕВ: Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці в січні 2020 року склав майже 4,6 мільярда гривень

Рівненська область 12-лют, 2020, 11:089 prov 0

Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці Держмистлужби за перший місяць 2020 року склав 4564 млн.грн., в тому числі експортні операції - 2088 млн.грн., імпортні – 2477 млн.грн.

В січні 2020 року найбільше товарів імпортували з: Польщі (21,8% від загальної суми імпорту), Німеччини (12,3%), США (9,8%), Білорусії (9,3%), Італії (7,1%), Литви (5,1%), Китаю (5,0%), Франції (4,8%), Чехії (2,9% ), Росії (2,0%), Угорщини (2,5%), Великобританії (2,2%), Нідерландів (1,4%), а найбільше товарів експортувалося в Німеччину (19,7% від загальної суми експорту), Польщу (17,5%), Білорусь (13,4%), Нідерланди (8,9%), Великобританію (8,1%), Францію (3,4%), Литву (2,8%), Італію (2,7%), Австрію (2,6%), Румунію (2,4%), Росію (2,2%), Молдову (2,1%), Угорщину (1,7%), Бельгію (1,5%), Чехію (1,4%).

В січні 2020 року найбільше ввозили в Україну наступні товари: печі та горна промислові; контейнери; автомобілі легкові; проводи ізольовані; форми для лиття скла; трактори; добрива мінеральні; арматуру ізолювальну пластмасову; м’ясо курей; причепи та напівпричепи; з’єднувачі для оптичних волокон тощо.

Найчастіше експортували: комплекти проводів для свічок запалювання; соєві боби; листи для клеєної фанери; банки скляні для консервування; фанеру клеєну; лісоматеріали необроблені; меблі для сидіння; підшипники кулькові; вугілля деревне; гальку, гравій, щебінь; санітарно-технічні вироби; добрива мінеральні; квасолю; плити деревостружкові; деревину паливну; цукор.

Кількість учасників зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють зовнішньоторговельні операції в зоні діяльності Поліської митниці Держмитслужби становить 938.

Поліська митниця Держмитслужби