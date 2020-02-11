На митному посту «Прикладники» Поліської митниці попередили незаконне ввезення тютюнових виробів

Посадовими особами Поліської митниці Держмитслужби спільно з відділом БКОЗ УСБУ в Рівненській області не допущена спроба ввезення на митну територію України 5000 пачок цигарок торгової марки «Фест» білоруського виробництва з приховуванням від митного контролю, які переміщувалися в автобусі, що здійснював нерегулярні перевезення з Білорусі до України. По даному факту запроваджено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.
Цигарки оціночною вартістю в 125 тисяч гривень та транспортний засіб вилучено.
Поліська митниця Держмитслужби.