Рівне:

На митному посту «Прикладники» Поліської митниці попередили незаконне ввезення тютюнових виробів

Рівненська область 15-лют, 2020, 10:529 prov 69
Посадовими особами Поліської митниці Держмитслужби спільно з відділом БКОЗ УСБУ в Рівненській області не допущена спроба ввезення на митну територію України 5000 пачок цигарок торгової марки «Фест» білоруського виробництва з приховуванням від митного контролю, які переміщувалися в автобусі, що здійснював нерегулярні перевезення з Білорусі до України. По даному факту запроваджено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.
Цигарки оціночною вартістю в 125 тисяч гривень та транспортний засіб вилучено.
Поліська митниця Держмитслужби.
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