З візитом до Поліської митниці прибули представники Консультативної місії Європейського Союзу

Нещодавно в Поліській митниці Держмитслужби відбулась зустріч в.о.начальника митниці Олексія Мужева з експертами Консультативної місії ЄС Кястутісом Леймонасом - стратегічним радником з митних питань та Миколою Хомутовським – експертом з інформаційних технологій.Під час зустрічі представники Місії, насамперед, розповіли про свою діяльність в Україні, основні функції, серед яких і надання допомоги та всебічної підтримки процесу реформування митниць. Поділились досвідом реформ державного сектору Прибалтійських країн, впровадження електронних сервісів, практиками консолідації державних послуг.Наразі митниці Прибалтійських республік займаються розробкою спільної ІТ-системи для митниць в ЄС, працюють над обміном досвідом з колегами з інших країн та поглибленням співпраці з ними. На зустрічі було обговорено про особливості запуску подібної системи в Україні в тестовому режимі. Система надасть можливість онлайн бронювання черг на кордоні та зменшить затори при в’їзді та виїзді з країни.Кястутіс Леймонас розповів про кримінальну відповідальність за товарну контрабанду в Литві. Зокрема, якщо сума товарної контрабанди більша ніж 9800 євро, то таке порушення передбачає позбавлення волі на строки від 3 до 8 років з конфіскацією майна. І в більшості Європейських країн аналогічні жорсткі міри боротьби з цим явищем. Тому в ЄС позитивно сприймають підготовку законопроектів про криміналізацію товарної контрабанди в Україні.Питання, які цікавили гостей – комплексне оцінювання правоохоронної системи в Рівненській області, впровадження ІВМ в області в контексті протидії організованій злочинності, та як результат подальша конкретна допомога від Місії.“Українська митниця наразі потребує технічної модернізації, запровадження нових онлайн-сервісів, здатних значно скоротити час обслуговування на пунктах пропуску та звести до мінімуму суб’єктивний вплив працівників митниці на процес митного контролю та оформлення. Діджиталізація митниці є однією з умов успішного реформування”, - зазначив під час зустрічі в.о.начальника Поліської митниці Олексій Мужев.Результатом зустрічі стала домовленість про підтримку реформ української митниці з боку європейських колег — обмін досвідом, експертні консультації та майбутні спільні проекти.Довідково: Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України надає підтримку митній службі та охоплює такі напрямки, як розмежування повноважень, правоохоронна діяльність та доброчесність управління людськими ресурсами, комунікації, а також інтегроване управління кордонами (ІВМ).Поліська митниця Держмитслужби.