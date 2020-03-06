Промислове та цивільне будівництво

Є три найбільш розвинутих технології будівництва, які сьогодні постійно вдосконалюються.
1. Каркасне будівництво.
Так склалося історично, що матеріал для будинку поєднував в собі теплоізоляційні властивості і міцність одночасно. Каркасна конструкція розділяє ці функції на безпосередньо несучу конструкцію, яка є запорукою міцності, і захисну конструкцію, що забезпечує теплоізоляцію.
Розвитку даної технології сприяли історичний розвиток металообробки і поява бетону. Окрім цього ще й наявність теплоізоляційних матеріалів, істотно більш легких, що дозволяє будівлям будуватися до дуже великих висот. Технологія продовжує розвиватися через рентабельність висотного будівництва.
2. Монолітне будівництво.
Монолітний залізобетон володіє цілим рядом своїх переваг перед іншими матеріалами. Перше з них - це можливість побудови індивідуальних проектів нестандартної форми за рахунок високої міцності використовуваного матеріалу. Саме монолітне будівництво лежить в основі побудови театрів, красивих готелів, вокзалів та інших довговічних унікальних будівель, стають пам'ятниками архітектури.
Крім цього, монолітні об'єкти не вимагають наявності спеціальних заводів з виробництва складових частин - досить мати потужний бетонозмішувач - це дозволяє налагодити будівництво в селищах і віддалених від заводів регіонах .
3. Будівництво з дерева
Дерево завжди буде користуватися попитом як самий екологічний матеріал. При цьому він відносно легкий і зручний в обробці, що дозволяє його використовувати при мінімальній кількості інструменту і робочої сили. Це пояснює популярність дерева в заміському будівництві, особливо в дачних ділянках.
У дерев'яних будинках немає строгих правил щодо технології будівництва, але все таки сама якість виконання зростає за рахунок підвищення якості інструменту і знання матеріалу. Кожен може собі дозволити завести інструмент з обробки дерева і дізнатися, як правильно його приготувати, яку деревину можна використовувати і чим керуватися при досягненні тієї чи іншої мети.
У дерев'яних будівлях весь розвиток впирається в появу нових інструментів і поліпшення якості вже наявних технік. При цьому воно не так стрімко дорожчає.