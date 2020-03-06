Рівне:

Працівники Поліської митниці вилучили партію тютюнових виробів

Рівненська область 16-мар, 2020, 18:119 prov 304
Нещодавно в зоні митного контролю, на ділянці “В’їзд”, митного посту «Дольськ» Поліської митниці Держмитслужби, на смугу руху «зелений коридор», заїхав легковий автомобіль марки «FORD TRANSIT» під керуванням громадянина Республіки Білорусь.
Під час здійснення поглибленого прикордонно - митного огляду, у конструктивних порожнинах автомобіля, було виявлено 410 пачок сигарет з фільтром марки «Minsk capital MS», «Minsk city MS», без акцизних марок. Цигарки знаходились за обшивкою бокових дверцят автомобіля та у ніші передньої панелі над речовою скринькою.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 та частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Цигарки та транспортний засіб, який був засобом вчинення порушення митних правил, до рішення суду вилучені.
Поліська митниця Держмитслужби.
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