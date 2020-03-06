На час карантину податкова служба посилює заходи безпеки

Рівненська область 17-мар, 2020, 16:289 prov 215

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Рівненській області, у зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу COVID-19 податкова служба посилює заходи безпеки та закликає платників податків усвідомити серйозність ситуації. Сьогодні кожен має вжити всіх заходів для того, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Тому, суб’єкти господарювання та громадяни мають з розумінням віднестись до обмежень, які вводяться на період карантину.

Центри обслуговування платників Рівненщини не припинятимуть свою роботу, однак закликаємо відвідувачів у разі відвідування ЦОП дотримуватись пропускного режиму (задля забезпечення дистанції 1,5 метра один від одного) та, при можливості, зайвий раз не відвідувати податкову, оскільки існує загроза поширення коронавірусу.

Звертаємо увагу, що кореспонденція від суб’єктів господарювання та громадян (листи, заяви, клопотання, запити тощо), що надходить нарочно до ГУ ДПС у Рівненській області, тимчасово прийматиметься без проставляння відмітки про отримання.

Крім того, призупиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом ГУ ДПС у Рівненській областії. Такі заходи профілактики прописані у рішенні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій та є обов’язковими до виконання у регіонах України. Після завершення карантину, керівництво ГУ ДПС в області продовжить приймати людей згідно затвердженого графіка.

Наголошуємо, що на сьогодні служба створила всі можливості для спілкування зі своїми фахівцями без особистого відвідування підрозділів Зокрема, дистаційне спілкування можливе через:

• Електронний кабінет платника податків на сайті ДПС: https://cabinet.tax.gov.ua

• Цілодобово працює наш телефон довідкової служби: 0 800 501 007.

• Листи електронною поштою приймаємо за адресою: rv.official@tax.gov.ua.

• Інформаційно-довідкову інформацію можна отриматим на сайті ДПС України tax.gov.ua, субсайті Головного управління ДПС у Рівненській області rv.tax.gov.ua та у мережі Фейсбук.