Рівне:

На Поліській митниці призупинили спробу переміщення через кордон партії запчастин до автомобілів

Рівненська область 19-мар, 2020, 16:409 prov 41
Нещодавно в зоні митного контролю, на ділянці “В’їзд”, митного поста «Дольськ» Поліської митниці Держмитслужби громадянин України на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER» намагався ввезти з Білорусії в Україну 320 штук замків запалювання до легкового автомобіля ВАЗ та 200 кг горіхів Macadamia. Кількість товару, відповідно до ст. 374 Митного кодексу України, перевищувала дозволені до ввезення, без письмового декларування норми переміщення вантажів через митний кордон України.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, після проведення усіх необхідних процесуальних дій, справа буде передана до суду.

Поліська митниця Держмитслужби.

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