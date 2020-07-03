Понад 40 млн грн від легалізації бурштину на Рівненщині

Головна 20-июл, 2020, 10:399 prov 159

У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено 40 млн грн.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

"Відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перебільшив усі наші сподівання", - зазначив він.

За словами Коваля, початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн, а під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн, а купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.

Загалом участь у першому аукціоні взяли чотири фірми, а в другому – шість.

"Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!" - підсумував голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 28 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.