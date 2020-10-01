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$1500 щомісячно за нестворення перешкод товариству – ДБР повідомило про підозру працівнику Поліської митниці

Кримінал 07-окт, 2020, 08:159 prov 128
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівнику митного поста «Рівне» Поліської митниці Держмитслужби України у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
$1500 щомісячно за нестворення перешкод товариству – ДБР повідомило про підозру працівнику Поліської митниці

За даними слідства, посадовець вимагав 1 500 доларів США щомісячно за нестворення штучних перешкод при оформленні попередніх декларацій для розмитнення автомобілів товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається доставкою транспортних засобів із-за кордону.
1 500 доларів щомісячно за нестворення перешкод товариству - ДБР повідомило про підозру працівнику Поліської митниц
5 жовтня 2020 року митника було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 1 500 доларів США неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Головне управління БКОЗ СБУ.
ДБР.
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