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Звичайний аспірин знизив ризики інфікування коронавірусом на 30%

Здоровя 15-мар, 2021, 11:079 prov 30
Ізраїльські вчені оцінили вплив прийому низьких доз аспірину серед більш ніж 10 тисяч людей і з'ясували, що аспірин запобігає інфікуванню, а якщо й хворіють, то швидше одужують.


Джерело:
Університет Бар-ІланКрім протизапальних ефектів аспірин має здатність модулювати вроджені та набуті імунні реакції та допомагає організму боротися з деякими вірусними інфекціями.
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Novavax – вакцина, яку чекає Україна, ефективна до 96%: нові даніУ новій роботі вчені вивчали, чи можуть низькі дози аспірину 75 мг, що приймають з метою профілактики, вплинути на ймовірність інфікування COVID-19 і перебіг захворювання.

Як проводили дослідження

  • Команда проаналізувала дані 10 477 людей, які пройшли тести на COVID-19 в період з лютого по червень 2020 року.
  • Виявилося, що приймання аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань на 30% знижував вірогідність інфікування.

Перспектива відкриття

Дослідники вважають, що необхідно повторити дослідження на більшій вибірці за участю людей з різних країн, щоб підтвердити користь ліки для профілактики коронавірусу.
В кінці минулого року в Великобританії анонсували проведення клінічних досліджень із застосуванням аспірину в дозуванні 150 мг для профілактики COVID-19, однак результати поки не опубліковані.
Автор:Анастасія Лукашевська
https://healthy.24tv.ua/zvichayniy-aspirin-zniziv-riziki-infikuvannya-koronavirusu-30_n1568053
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