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Рівненщина – у фіналі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»

Рівненська область 06-апр, 2021, 14:339 prov 48
Стартував третій тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінації «Керівник закладу освіти». Рівненщину на ньому представляє директор опорного закладу Прислуцький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Сергій Минюк. Він став переможцем обласного етапу конкурсу в цій номінації.


Загалом за звання кращого керівника закладу освіти України змагаються 24 освітянина з різних регіонів держави, які перемогли у другому регіональному турі.  
Сергій Минюк вже продемонстрував високий рівень фахової компетентності, виконуючи  конкурсні завдання під час відбіркового етапу, а саме: «Управлінська задача», «Управлінський практикум» та «Тестування». Відтак став одним із 12 учасників фінального етапу третього туру, під час якого і визначатимуть переможця та двох лауреатів.
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