Рівненщина – у фіналі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2021»

Стартував третій тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінації «Керівник закладу освіти». Рівненщину на ньому представляє директор опорного закладу Прислуцький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Сергій Минюк. Він став переможцем обласного етапу конкурсу в цій номінації.Загалом за звання кращого керівника закладу освіти України змагаються 24 освітянина з різних регіонів держави, які перемогли у другому регіональному турі.Сергій Минюк вже продемонстрував високий рівень фахової компетентності, виконуючи конкурсні завдання під час відбіркового етапу, а саме: «Управлінська задача», «Управлінський практикум» та «Тестування». Відтак став одним із 12 учасників фінального етапу третього туру, під час якого і визначатимуть переможця та двох лауреатів.