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НАД ВОЛИННЮ ПІДНЯЛИСЬ ВИНИЩУВАЧІ «КРИМСЬКОЇ» БРИГАДИ

Актуально / Волинська область 12-апр, 2021, 12:009 prov 76
На Волині відбулась планова льотна зміна Севастопольської бригади тактичної авіації.
Про це повідомляють на сторінці Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України у Фейсбуці.



«Льотчики на винищувачах вдосконалювали свої вміння», – повідомила пресофіцер Севастопольської бригади тактичної авіації, старший лейтенант Жанна Костіцина.
Польоти відбувалися вдень та вночі за сприятливих погодних умов.
«На винищувачах пілоти виконують вправи на групову злітаність на малих висотах, «атакують» наземні цілі зі складних видів маневру, відпрацьовують складний пілотаж та повітряні бої», – повідомляє Жанна Костіцина.
Окрім планових льотних змін, винищувачі продовжують нести бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.
Як зазначає Жанна Костіцина, охорона повітряного простору на північному напрямку є вкрай важливим завданням у нинішніх реаліях.
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