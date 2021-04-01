У жіночому командному турнірі зіграє Еліна Світоліна і Тихиро Мурамацу
Спорт
15-апр, 2021, 12:269
swet
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У Чорноморську в п'ятницю, 16 квітня, стартує матчева зустріч жіночого командного турніру з тенісу Україна - Японія на Кубок Біллі Джин Кінг.
Як повідомляє BTU, за підсумками жеребкування першими на корт вийдуть Еліна Світоліна і Тихиро Мурамацу, передає Укрінформ.
Результати жеребкування:
16 квітня, 11.00 (два одиночних матчі):
Еліна Світоліна - Тіхіро Мурамацу
Марта Костюк - Юкі Найто;
17 квітня, 11.00 (два одиночних матчі + парна зустріч):
Еліна Світоліна - Юкі Найто
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