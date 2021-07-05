Як вберегтись від харчових отруєнь влітку?

Цього літа Україну сколихнули кілька гучних новин про масові харчові отруєння. У Харкові після відвідин суші-бару госпіталізували 85 людей, на Львівщині у ресторані отруїлись 24 людини, у Вінниці святкування випускного закінчилось госпіталізацією для 8 дітей та 7 дорослих. Усі ці випадки в різних закладах харчування об’єднує одне – нехтування санітарними правилами. Як вберегтись і на що звернути увагу, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.Відповідно до статистики Держпродспоживслужби (ДПСС), за пів року в Україні зареєстрували 36 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань: 26 сталися у дитячих садочках і школах, ще 6 – у кафе, ресторанах та магазинах, 4 – у побуті українців. Загалом через отруєння постраждали 427 людей, з них 319 дітей.Як встановило розслідування, у 20 випадках збудниками інфекції стали брудні руки, посуд, предмети побуту несвоєчасно ізольованих хворих дітей або персоналу. Ще 11 випадків пов’язані із неякісними харчовими продуктам, а один – із вживанням неякісної питної води.У ДПСС кажуть, що основні причини виникнення спалахів – це грубі порушення санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів, а саме: термінів придатності та температурного режиму продуктів і готових страв, технології приготування страв, недотримання товарного сусідства продуктів, допуск до роботи працівників без медичних оглядів, порушення правил особистої гігієни осіб, які готують їжу.«Ми закликаємо заклади громадського харчування бути надзвичайно уважними до дотримання усіх норм і правил. Утім, як показує досвід, є випадки, коли бізнес зневажливо ставиться до здоров’я своїх клієнтів. Так бути не повинно. Ми оперативно реагуємо на такі випадки і караємо порушників. Позиція Держпродспоживслужби безкомпромісна : безпека і здоров’я споживачів на першому місці», - зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.З настанням спеки ситуація щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції стає особливо небезпечною, наголошують експерти. За умови неправильного зберігання продукти псуються за декілька годин. В організм людини може потрапити кишкова паличка, стафілокок, сальмонела.Щоб убезпечити українців від небезпечних хвороб, територіальні органи Держпродспоживслужби проводять регулярні перевірки закладів харчування та торгівельних мереж. Особлива увага звертається на терміни, умови зберігання продуктів, котрі швидко псуються, наявність холодильного обладнання, забезпеченість холодною та гарячою проточною водою, виконання правил особистої гігієни та проходження медичного огляду працівниками. У службі кажуть, що проблемою залишається стихійна торгівля, де продукти продають без холодильників та дотримання санітарних умов.У випадку встановлення порушень, фахівці ДПСС можуть призупинити виробництво або продаж продуктів, вилучити небезпечні товари. Тільки за перше півріччя 2021 року, за порушення санітарних правил було складено 46 протоколів про адміністративні правопорушення, накладено штрафів на суму 147 962 грн, відсторонено від роботи 28 працівників.«Наші фахівці ухвалюють рішення стосовно санкцій. Точно можу сказати одне: порушників ми не шкодуємо. Покарання буде максимальним, оскільки мова йде про шкоду здоров'ю громадян», – прокоментував ситуацію заступник голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк у ході розслідування порушень у Вінницькій області.Також можливі сезонні обмеження. Так, після масового отруєння на Львівщині в ресторанах заборонили готувати салати, заправлені майонезом або сметаною, а також солодощі із заварним кремом. Також рекомендували не продавати інші страви, які швидко псуються, зокрема на літніх майданчиках.Експерти кажуть, що влітку слід бути особливо пильним із продуктами. Є кілька нескладних правил, які допоможуть захиститися від харчового отруєння як в кафе, так і вдома. У спекотні дні фахівці радять уникати вуличної їжі з м’ясом і рибою, бути обережними з суші у ресторанах. Варто звертати увагу на умови приготування їжі в кафе, чистоту посуду, особисту гігієну персоналу. Перед їжею треба обов’язково мити руки. Вдома неодмінно мити овочі та фрукти, не розморожувати м'ясо при кімнатній температурі. Важливо стежити за терміном придатності м’ясних та молочних продуктів, не їсти їх, якщо вони виглядають зіпсованими або неприємно пахнуть. Також фахівці радять не купувати м’ясо, рибу, яйця та молоко у місцях стихійної торгівлі та на вулиці. Тож захистити своє здоров’я можна самостійно, дотримуючись простих правил гігієни.