Мистецтво володіти... собою

Володіти собою — найбільша влада в світі (Сенека)

Тих, хто може володіти собою, поважають за всіх часів. Завжди цінуються спокій, упевненість, рівність у поводженні. Дратівлива, неврівноважена, невитримана людина ні в кого не може викликати гарних почуттів. Зазвичай її вважають просто невихованою. В такому стані людина здатна наробити різних дурниць.

Психологія та різні анатомічні науки кажуть, що вміння володіти собою можна розвинути. Для цього треба стежити за своєю поведінкою та не допускати роздратування, крику, сліз, істерик. Звісно, не все, що відбувається в житті, нам подобається. Але, спочатку задайтеся питанням, а чи подобаєтеся комусь ви, ваші дії, ваші вчинки?

Людина, яка поводиться нестримано, має смішний та вкрай непривабливий вигляд. Така поведінка — свідчення неповаги до оточуючих і, до речі, до себе. Так можна втратити всіх старих друзів і ніколи не набути нових. Крім того, нестримана поведінка шкодить не лише оточуючим та навколишньому середовищу, а й власному здоров’ю.

Тож аби все-таки зупинитися, якщо відчуваєш роздратування, можна дотримуватися кількох принципів. Найперше – візьміть себе в руки і починайте дихати глибше.

Також можна виконати кілька фізичних вправ. Можна змінити обстановку і поїхати десь до родичів, друзів, відпочити на кілька днів.

Насамперед необхідно визнати, що інша людина має повне право бачити світ і речі в ньому по-іншому, не так як ви. Вона має безліч позитивних якостей, і те, що вона з вами в чомусь не згодна або має якусь погану звичку, тих якостей її не позбавляє. Тому треба заспокоїтися і спробувати піти на компроміс.

Прагнути до самовдосконалення, це означає раз у раз стримувати свій темперамент і намагатися контролювати свою поведінку. Над психологічною неврівноваженістю та психічними розладами вже працювали у Стародавньому Римі. Великий римський філософ Сенека сказав: «Володіти собою — найбільша влада». Адже найскладніше перемогти не весь світ, а самого себе.

Масу різних прикладів, які мають повчальний характер подає нам Біблія. Так

відомий біблійний та історичний цар Соломон, що, як каже нам Святе Письмо, просив все в Господа нашого мудрості, носив величний перстень з надписом: «Все пройде…» І, коли в царя були неприємності, він дивився на його, і розумів, що все то є суєта земна…

Та якось його взяла в полон смута невимовна, і здавалося б, що його відчаю та безпорадності немає меж. І перстень видався йому дріб'язком. Тоді він вдарив ним об підлогу, і він роздвоївшись покотився у різні сторони. І прочитав тоді цар всередині перстня новий надпис: « І ЦЕ ТАКОЖ ПРОЙДЕ…».