Педагог із тих чи інших причин не отримав щеплення, відмовляти йому в доступі до роботи незаконно.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив український освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Як підкреслив омбудсмен, вакцинація педагогів (і в цілому всіх громадян) добровільна.
"Тому керівник навчального закладу не має права обмежувати доступ до роботи в школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я буду діяти в межах чинного законодавства й захищати права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", – написав Горбачов.