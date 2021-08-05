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Вакцинація педагогів (і в цілому всіх громадян) добровільна.

Актуально 11-авг, 2021, 09:309 swet 0
Педагог із тих чи інших причин не отримав щеплення, відмовляти йому в доступі до роботи незаконно.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив український освітній омбудсмен Сергій Горбачов. 
 Як підкреслив омбудсмен, вакцинація педагогів (і в цілому всіх громадян) добровільна.
"Тому керівник навчального закладу не має права обмежувати доступ до роботи в школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я буду діяти в межах чинного законодавства й захищати права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", – написав Горбачов.
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