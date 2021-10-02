ДИСТАНЦІЙКА НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗАМІНИТИ ОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ - ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ

Таку висловила думку міністерка, яка увійшла в історію українського освітнього міністерства, як одна з найкращих та мудріших міністрів освіти, (чого не скажеш про де-кого, хто сліпо виконує вказівки людей дуже далеких від освітнього процесу). Міністр освіти та науки України у 2016-2019 рр., народна депутатка двох попередніх скликань, нині проректор Київського університету імені Бориса Грінченка Лілія Гриневич, під керівництвом якої, як відомо, розпочалося впровадження ряд рушійних реформ в освіті, серед них і стратегія НУШ - переконана, що дистанційка дітям лише йде в ущерб.



Екс міністерка просто переконана, що дистанційка притуплює учнів, як розумово, так морально і психологічно. Вважає, що після закінчення пандемії дистанційне навчання не зможе замінити очне, адже освіта - це й соціалізація дитини. Адже є дуже багато «розумників» і прихильників дистанційки вцілому, хоча я особисто переконана, що ці люди або не мають дітей, або вони в них вже дорослі і дистанційка їм не грозить.

Дистанційне навчання ні в якому разі не може замінити очне. Бо освіта - це не тільки передача знань і умінь, це ще й соціалізація дитини, її вміння налагодити спілкування з іншими. Дистанційне навчання є вимушеною мірою з огляду на ситуацію, що склалася в пандемією коронавірусу, - сказала Лілія Гриневич.

Вона додала, що в країнах, які провели дослідження щодо того, як дистанційне навчання вплинуло на дітей і на їхню успішність, занепокоєні його результатами. Адже навчальні досягнення дітей різко знизилися.

В Україні ж досі немає результатів правдивого моніторингу щодо того, як дистанційне навчання вплинуло на дітей і на їхню успішність, адже моніторинги в нашій країні, як дишло – куди повернеш – туди і вийшло: вони надумані, накручені і з результатом в потрібну сторону.

В Україні є дуже багато осіб, які далекі і дуже далекі від освітнього процесу – бо самі невиховані належним чином. Користуючись пандемією, (а подекуди і надутою) їм дуже хочеться врізати освітній процес, поковчити його, шо власне вони і роблять уже другий рік поспіль. Під цією маркою намагаються просунути надумані та протизаконні і антигуманні дії, як от примусова вакцинація педагогів, чим озабочений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже кілька місяців поспіль. Шкода, що Уряд і перші особи країни дозволяють втручатися в освітній процес людям - невігласам, які дуже далекі від навчально-виховного процесу і такими діями понижують рейтинги правлячої партії. Адже дистанційка значно показала мінуси в результатах ЗНО.