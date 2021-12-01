Кисневі концентратори подарували спонсори в лікарні Рівненщини

ЗНАЙ НАШИХ! За сприяння та на прохання Старшого пресвітера об’єднання церков УЦХВЄ Рівненської області Олександра Котка, з трьох новісіньких кисневих концентраторів Millenium M10, які іноземні гості привезли, як благодійну акцію в Україну, - два потрапили саме на Рівненщину (АЗПСМ с.Тинне КНП та КНП Березнівський центр первинної медичної допомоги).

А третій поїхав на Львівщину. А появилися такі цінні подарунки завдяки незвичайним гостям, що відвідали дані заклади 04 грудня: Валерій Голобородько - Почесний Консул України у Сієтлі (США) з дружиною. Делегацію супроводжував голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук.

Завідувач Тинненського медзакладу Анатолій Речун подякував спонсорам за серйозну підтримку, адже таке необхідне сьогодні медичне обладнання отримали За словами лікаря, кисневі концентратори насамперед необхідні людям, які страждають на різноманітні хронічні захворювання органів дихання, як-от хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма та інші.

«Зараз, в умовах COVID-19, кисневий концентратор потрібен пацієнтам, які мають незначно виражену дихальну недостатність і перебувають на домашньому лікуванні під наглядом сімейного лікаря, який з огляду на стан хворого розписує сеанси кисневої терапії» - розповідає лікар. Він додає, що кисневий коктейль хворі можуть споживати навіть тричі на день. Нехай Бог благословить таких людей, які не забувають про співвітчизників і для яких немає ні перешкод, ні кордонів. Будьте здорові!