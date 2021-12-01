Квіти в капелюшних коробках вiд Floretta

Отримати у подарунок квіти завжди приємно. Особливо, якщо презент оформлений стильно та зі смаком. Сьогодні у тренді дарувати стабілізовані квіти у капелюшних коробках, які живуть 3 роки. Такі букети можуть бути великими, середніми, яскравими, строгими – при правильному поданні подарунок можна приурочити до будь-якого приводу. Ще один безперечний плюс букета в коробці - для нього не потрібно шукати вазу. Декор одночасно є і упаковкою, і ємністю для квітів.

Що являє собою капелюшна коробка?

Традиція дарувати квіти в капелюшних коробках прийшла з Європи нещодавно, але вже встигла придбати шанувальників серед професійних флористів, і серед звичайних покупців. Подаруйте чарівний букет у коробці ніжно-бузкового кольору – білі та кремові бутони троянд із зеленню виглядають елегантно та жіночно. Вибирайте букет у коробці до дня народження, на побачення чи ювілей – у майстерні Floretta. Як правило, коробки виконані із щільного картону. Вони можуть бути найрізноманітніших форм: круглі, овальні та у формі серця. Всередині коробки стабілізовані квіти Floretta, які не втрачають привабливого вигляду від 3 до 5 років.

Що робити з букетом у коробці?

Отже, ви отримали чудову флористичну композицію з стабілізованих квітів у капелюшній коробці. Щоб продовжити свіжість кольорів, достатньо виконувати нехитрі поради: Поставте коробку з квітами там, де на рослини не потраплятимуть прямі сонячні промені. Також приберіть подарунок подалі від радіаторів опалення та світильників, що випромінюють тепло. Не потрібно поливати букети із довговічних квітів.

Рожевий мікс з піонів, троянд та сукулентів у букеті в коробці – чудовий вибір для мрійливої дівчини. Подаруйте букет у коробці своєї другої половинки - вона неодмінно оцінить ваш смак. Які квіти підходять для оформлення коробки? Сучасна флористика не приймає жорстких правил при оформленні букетів. Головна вимога – гармонія. Квіти повинні добре поєднуватися між собою за розміром, колірною гамою, формою. При цьому упаковка повинна розкривати природну красу рослин, а не затьмарювати їх. Польові квіти органічно виглядають у коробках пастельних тонів. До троянд можна підібрати більш яскраву упаковку. До червоних підійде коробка, підібрана в тон бутонів. До білих – кремова або ніжно-золота.

Композиція зі стабілізованих квітів в капелюшній коробці від Floretta – універсальний та дуже гарний подарунок.