З чого будувати будинок у Київській області

Які бувають будинки?
В основному існує два різні типи будівництва будинку: традиційний метод будівництва на місці або збірний будинок. При традиційному дизайні всі компоненти, такі як стіни, стелі та оздоблювальні роботи, збираються лише з окремих деталей та будівельних матеріалів на будівельному майданчику. Збірні залізобетонні деталі або великі камені часто використовуються для прискорення будівництва. У випадку збірних будинків, з іншого боку, компоненти збираються на заводі постачальника. Цілком готові елементи, такі як зовнішні та внутрішні стіни, а також стельові та покрівельні панелі, потім безпечно транспортуються на будівельний майданчик і там просто збираються. Залежно від постачальника та типу будинку вікна та розетки можна навіть попередньо змонтувати. У разі збірного будинку, відповідно, є лише кілька робіт із розширення на місці.
Середній шлях - це напівфабрикатний метод будівництва, який також називається дерев'яними панелями. Тут попередньо виготовляються лише несучі елементи стін та стелі. Будівельні роботи на будівельному майданчику, крім установки вікон та дверей, також включають весь монтаж. Однак фундамент кожного будинку потрібно закладати прямо на місці. Перед зведенням будівлі необхідно укласти плити перекриття та підземні труби. Однак багато постачальників збірних будинків не включають ці послуги до своїх пропозицій. Тому будівельникам слід звернути увагу, чи є будівництво фундаменту частиною пропозиції, і запитати конкретно.
Будуєте будинок із каменю чи дерева?
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Розглянемо можливі варіанти будуівельних матеріалів.
Камінь
Міцний будинок із каменю та бетону завжди зводиться на місці звичайними методами будівництва. Єдиним винятком є частини бетонної стелі і деякі спеціальні компоненти, такі як віконні або дверні опори, які виготовляються заводським способом. Власники будівлі можуть вирішити, який матеріал використовувати, виходячи з вимог до статики, звуко та теплоізоляції. Більш легкі і пористі матеріали, такі як, наприклад, цегла або газобетон, забезпечують кращий тепловий захист, ніж вапняк або бетон. З іншого боку, вони мають меншу теплоємність та найгірші звукоізоляційні властивості.
Дерево
Дерево майже завжди є основним компонентом панельних будинків. Це пов'язано з їх вигідними властивостями при складанні та транспортуванні. Пропонуються також дерев'яні будинки у напівфабрикаті. Особливим випадком є зроблені з колод будинки, в яких зовнішні стіни і стеля з масиву дерева з'єднуються на місці. З приводу дерев'яних будинків існує стійке хибне упередження, що вони не такі довговічні, як суцільні. Фактично, ядра багатьох старих будинків містах століттями робилися з дерева. Однак при будівництві дерев'яного будинку будівельники повинні забезпечити дотримання технічних правил, що стосуються гідроізоляції та захисту від вологи. Тільки так можна збудувати довговічний дерев'яний будинок.
Переваги та недоліки методів будівництва:
Солідний будинок
Солідні будинки будують із каменю, але зараз все частіше його доповнюють деревом. Завдяки використанню потужних будівельних матеріалів будинок краще захищений від зовнішнього шуму, ніж збірний будинок. Внутрішні стіни – несучі стіни. Отже, згодом планування кімнати можна буде змінити лише обмеженою мірою. На ділянці завжди будується добротний будинок. Тому будівельні роботи на будівельному майданчику зазвичай займають набагато більше часу та залежать від погоди. Однак для власників будівель перевагою є те, що вони можуть приймати докладні рішення на етапі будівництва, а невеликі зміни можливі протягом тривалішого періоду часу.
Збірний будинок
Велика перевага панельного будинку – короткі терміни будівництва. Оскільки будинок можна звести на ділянці за кілька днів, на будівництво практично не вплине погода. Захищене від атмосферного впливу виробництво на заводі компанії також пропонує оптимальні умови для попереднього збирання. Однак етап планування набагато довший, ніж для суцільного будівництва, що дає змогу побачити перевагу в часі. Будівельники повинні ухвалити практично всі рішення для свого будинку до початку виробництва. Наступні зміни неможливі. Крім того, при плануванні часу будівельники не повинні недооцінювати роботи після налаштування будинку. Деякі роботи, такі як плаваюча стяжка, вимагають певного часу витримки та висихання. Також на території проводяться роботи із встановлення електрики, газу та води.
Існують обмеження на використання деревини у збірному будівництві. Через вимоги пожежо-і шумозахисту будівництво з використанням дерев'яних елементів у багатоповерхових квартирах можливе лише в обмеженому обсязі або з додатковими зусиллями. Ще один недолік деревини - дерев'яні конструкції менш відмовостійкі і більше схильні до пошкоджень від вологи. Тому будівельникам варто звернути увагу на ретельне планування та будівництво. Рекомендується, щоб роботи з ущільненнями та установками, які можуть призвести до пошкодження, було перевірено незалежним експертом.
Цінова перевага панельного будинку?
Неможливо зробити загальну заяву про вартість. Будівельникам варто уважно вивчити пропозиції щодо будівництва будинку із залученням незалежних експертів. Перевага звичайних масивних будинків у тому, що вони можуть бути збудовані майстрами з будь-якого регіону на місці. У постачальника збірних будинків зазвичай є додаткові витрати крім низької початкової ціни. Це часто включає більш високі дорожні і транспортні витрати, якщо рослини знаходяться на вулиці. Додатково оплачуються додаткові послуги, такі як фундамент, формування основи або частина остаточного розширення. Тому забудовникам можливо корисно порівняти пропозиції обох способів будівництва будинку.