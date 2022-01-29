ПУТІН ГЛИБОКО ПРОРАХУВАВСЯ: The Washington Post

Розвідка США припускає, що президент Росії Володимир Путін недооцінив наслідки можливого нового вторгнення в Україну. Про це пише The Washington Post

Поінформовані офіційні особи заявили журналістам, що за оцінками розвідки США, Путін недооцінив, наскільки дорого може обійтися вторгнення в Україну. Особливо це стосується руйнівного впливу санкцій на економіку РФ.

Американський чиновник, який спеціалізується на справах Росії, назвав "надзвичайно амбітною" та "безумною" ідею вторгнення в Україну та навіть тимчасової її окупації.

Він зазначив, що Україна – велика країна, а уроки історії мають навчити Путіна: навіть у разі успішної військової операції йому доведеться зіткнутися з ще більшою кількістю проблем.

Розвідка США припускає, що президент Росії Володимир Путін недооцінив наслідки можливого нового вторгнення в Україну. Про це пишеіз посиланням на свої джерела.Поінформовані офіційні особи заявили журналістам, що за оцінками розвідки США, Путін недооцінив, наскільки дорого може обійтися вторгнення в Україну. Особливо це стосується руйнівного впливу санкцій на економіку РФ.Американський чиновник, який спеціалізується на справах Росії, назвав "надзвичайно амбітною" та "безумною" ідею вторгнення в Україну та навіть тимчасової її окупації.Він зазначив, що Україна – велика країна, а уроки історії мають навчити Путіна: навіть у разі успішної військової операції йому доведеться зіткнутися з ще більшою кількістю проблем.

10-13 січня 2022 року на переговорах із США, НАТО та в ОБСЄ Росія отримала відмову на її вимогу не брати Україну до НАТО.

Після цього в Білому домі заявили, що РФ шукає привід для вторгнення в Україну і напад може статися будь-якої миті.

Росія запевняє, що не планує нападати на Україну. Та Росія, як і її очільник втратили повністю будь-яку довіру. Тому Захід погрожує РФ жорсткими санкціями у разі вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на її ультиматум. Росія позитиву у відповіді не побачила.

Аналітики американської розвідки також дійшли висновку, що Путін сам абсолютно нічого не вирішує. Його дезінформують радники, та помічники, які користуються його довірою та наївністю і не хочуть йому розповідати про всі наслідки військових дій. Вони вважають, що для них (радинків) блєф, маніпуляції та дії у власних, вигідних виключно для них автономних інтересах – це тимчасове оманливе становище, окозамилювання та інтриганство. «Для них реальність така, якою хоче її бачити кремль». А після них - хоч потоп. Це і відображається в заявах, постах та виступах їх лідера.

За словами народного депутата О. Гончаренка президент РФ є "гопником", який нападає тільки на тих, кого бачить слабкішим за себе. При цьому діє підступно. Олексій Гончаренко заявив, що президент РФ Володимир Путін є "Гітлером XXI століття", проте наша країна зуміє дати йому відсіч.