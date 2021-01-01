Неналежне надання стоматологічних послуг дитині, що призвело до зараження крові - відкрито кримінальне провадження

Рівненська область 12-фев, 2022, 10:349 prov 78

Сарненською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній (ч. 2 ст. 140 КК України).

Інформація про злочин стала відома із засобів масової інформації. Згодом правоохоронці встановили, що на початку лютого 15-річна жителька села Люхча, Сарненського району, кілька разів зверталась по допомогу в стоматологічну поліклініку. Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, а згодом, оскільки пацієнтці легше не ставало, інший лікар цього зуба їй вирвав. А вже 4 лютого дитину, із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні, на апараті штучної вентиляції легень.

Хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до таких наслідків – має встановити слідство.

Досудове розслідування проводять слідчі Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.