Cьогодні глави всіх українських церков провели спільний молебень за мир в Україні

Саме в День єднання у Софійському соборі 16 лютого глави всіх українських церков провели спільний молебень за мир в Україні. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій провела молитовний захід "Звернення до Всевишнього про захист України", який транслювали онлайн. Провести молебень запропонували у Кабміні. Уряд доручив Мінкульту та Держслужбі з етнополітики та свободи совісті звернутися до Ради церков із такою пропозицією. Її одразу підтримали.



Під час трансляції показали очільників помісної православної церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, іудеїв, представника римо-католицької церкви, протестантських церков та мусульман, окрім настоятеля Московської церкви.

Ще наприкінці січня у Православній церкві України відреагували на загрозу вторгнення Росії. Митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати, а молитись.

Папа Римський - Франциск закликав ще 26 січня провести день молитви за мир і щоб політичні переговори могли бути зосереджені на "людському братстві, а не на партійних інтересах".

Він висловив стурбованість щодо зростаючої напруги в Україні, яка загрожує миру, і закликав до політичних переговорів. "Я із занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку в Європі із ще ширшими наслідками", - сказав Франциск.