Cьогодні глави всіх українських церков провели спільний молебень за мир в Україні

Саме в День єднання у Софійському соборі 16 лютого глави всіх українських церков провели спільний молебень за мир в Україні. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій провела молитовний захід "Звернення до Всевишнього про захист України", який транслювали онлайн. Провести молебень запропонували у Кабміні. Уряд доручив Мінкульту та Держслужбі з етнополітики та свободи совісті звернутися до Ради церков із такою пропозицією. Її одразу підтримали.
Під час трансляції показали очільників помісної православної церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, іудеїв, представника римо-католицької церкви, протестантських церков та мусульман, окрім настоятеля Московської церкви.
Ще наприкінці січня у Православній церкві України відреагували на загрозу вторгнення Росії. Митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати, а молитись.
Папа Римський - Франциск закликав ще 26 січня провести день молитви за мир і щоб політичні переговори могли бути зосереджені на "людському братстві, а не на партійних інтересах".
Він висловив стурбованість щодо зростаючої напруги в Україні, яка загрожує миру, і закликав до політичних переговорів. "Я із занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку в Європі із ще ширшими наслідками", - сказав Франциск.
Предстоятель ПЦУ переконаний, що ми здатні протистояти в цій війні, бо з нами Бог. Він нагадав, що від початку російської агресії в храмах ПЦУ безперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців.
Керівники різних християнських єпархій завжди закликали народ України до спокою та молитви, бо їм, як нікому іншому, добре відомо, що здоровя, життя і смерть, війна і мир в руках Божих. Бог завжди контролює ситуацію.
Керівники різних християнських єпархій завжди закликали народ України до спокою та молитви, бо їм, як нікому іншому, добре відомо, що здоровя, життя і смерть, війна і мир в руках Божих. Бог завжди контролює ситуацію.