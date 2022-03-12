НАТО проведе військові навчання в Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону

Очікується, що них візьмуть участь близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.
14 березня НАТО розпочне масштабні військові навчання "Cold Response 2022" ("Холодна відповідь") у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.
Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на ВВС.
Це будуть найбільші навчання за участю військ НАТО цього року. Очікується, що в них візьмуть участь близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.
Зазначають, що маневри дозволять західним державам удосконалити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, у тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі.
Навчання пройдуть за кілька сотень кілометрів від російського кордону. Хоча вони були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.
"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - наголосив міністр оборони країни Од Роджер Еноксен.
Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.
lb.ua.