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Головнокомандувач ЗСУ: на визначених напрямках ЗСУ переходить в контрнаступ

Війна з московитами 15-мар, 2022, 14:359 prov 1
20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, - про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України.
На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне.
Співчуваю родинам загиблих.
Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей.



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