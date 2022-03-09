Головнокомандувач ЗСУ: на визначених напрямках ЗСУ переходить в контрнаступ

20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби.
Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, - про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України.
На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне.
Співчуваю родинам загиблих.
Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей.