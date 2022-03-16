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Шість країн не голосували за вигнання Росії з Ради Європи

Війна з московитами / Україна і світ / Політика 16-мар, 2022, 12:179 prov 0
Шість країн з 46 держав-членів Ради Європи утрималися під час історичного голосування за вигнання РФ з організації.
Про це йдеться у статті "Європейської правди".
Рішення вигнати Росію Асамблея підтримала рекордною більшістю голосів, але від шести країн не проголосував жоден депутат. Це Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Сербія, Словаччина, Словенія.
Рішення не брати участі в голосуванні вочевидь зумовлене небажанням ображати Росію. 
Молдова до останнього вагалася зі своєю позицією і її депутати не висловлювалися на дебатах щодо нападу РФ на Україну, хоча таку можливість мали усі. 
Два депутати від правлячої партії PAS натиснули кнопку "за" на фінальному голосуванні, але вони стали єдиними у асамблеї, хто не голосував за більшість поправок, що робили резолюцію сильнішою.
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