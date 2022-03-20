«Кадирівці» повернулися до Чечні В Україні вони втратили сотні бійців

За час перебування в Україні «Кадирівці» втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний.
Про це пише з посиланням на контррозвідку СБУ «Радіо Свобода».
Проросійські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради в підвальному приміщенні за участі лідера Чечні Рамзана Кадирова – нібито на території України, за кілька кілометрів від Києва.
Утім, контррозвідка СБУ каже, що Кадиров не перебував в Україні, а 13 березня – саме той день, коли угруповання «кадирівців» вивели з Київської області у білорусь і потім у Чечню.
«26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 «кадирівців». Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень бійців», – розповів «Радіо Свобода» співрозмовник в контррозвідці СБУ.