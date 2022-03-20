Рівне:

Створення та просування сайтів

«Кадирівці» повернулися до Чечні В Україні вони втратили сотні бійців

Війна з московитами 20-мар, 2022, 10:269 prov 57
За час перебування в Україні «Кадирівці» втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний.
Про це пише з посиланням на контррозвідку СБУ «Радіо Свобода».
Проросійські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради в підвальному приміщенні за участі лідера Чечні Рамзана Кадирова – нібито на території України, за кілька кілометрів від Києва.
Утім, контррозвідка СБУ каже, що Кадиров не перебував в Україні, а 13 березня – саме той день, коли угруповання «кадирівців» вивели з Київської області у білорусь і потім у Чечню.

«26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 «кадирівців». Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень бійців», – розповів «Радіо Свобода» співрозмовник в контррозвідці СБУ. 
Схожі новини
Війна в Україні забрала життя щонайменше 636 цивільних, ще 1125 поранені – ООН
Війна з московитами / Україна і світ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 636 цивільних, ще 1125 поранені – ООН

13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч
Війна з московитами

13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

Росія могла втратити 10 тисяч людей із моменту вторгнення в Україну, — Bellingcat
Війна з московитами

Росія могла втратити 10 тисяч людей із моменту вторгнення в Україну, — Bellingcat

Запорізька АЕС - в руках української влади
Війна з московитами / Україна і світ / Україна / Актуально

Запорізька АЕС - в руках української влади

Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб
Війна з московитами / Україна і світ

Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору