ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО НАРОДУ ІЗРАЇЛЮ

Президент України Володимир Зеленський порівняв повномасштабне російське вторгнення в Україну з Другою світовою війною, виступаючи перед парламентом та народом Ізраїлю через відеозв’язок.

"Українці зробили свій вибір. 80 років тому. Вони рятували євреїв. Саме тому Праведники Серед Народів серед нас. Народ Ізраїлю, тепер у вас такий вибір".

Трансляція звернення Зеленського до Кнессету на будівлі театру у Тель-Авіві і її дивились тисячі ізраїльтян.

«24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, … нищила народи. 24 лютого 2022 року було віддано злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну», — сказав Президент України.

Паралелі історії надто прозорі зараз і це — страшно. Адже Гітлер волів «остаточно вирішити єврейське питання», а нинішнє керівництво росії хоче «остаточно вирішити українське питання». І це — дослівно задокументовано в офіційних документах.

«Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, — продовжив Зеленський. — Або чому Ізраїль не запровадив потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю», — Володимир Зеленський дорікнув ізраїльскій владі її «розважливість». Україна просить в Ізраїлю зброю і системи захисту неба.

Насамкінець Володимир Зеленський нагадав ізраїльтянам, як українці ризикуючи життям, 80 років тому, рятували єврейських дітей

«Українці зробили свій вибір 80 років тому, коли рятували євреїв. І тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю! Тепер і у вас є такий вибір». Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Ізраїлю.

Пряма мова Зеленського: "Ми в різних державах, і в абсолютно різних умовах. Але загроза одна і у вас, і в нас – тотальне знищення народу, держави, культури й навіть імені України й Ізраїля.



Президент Зеленський в рамках зусиль із консолідації міжнародної підтримки України на тлі російської повномасштабної війни виступає перед парламентами країн світу та міжнародними організаціями, зокрема Палатою громад Великої Британії, Конгресом США, Бундестаґом у Німеччині, парламентом Швейцарії, Європейським парламентом тощо. Спершу журналісти повідомляли, що керівництво Кнессету відмовило Зеленському у виступі через те, що в будівлі парламенту, мовляв, тривав ремонт.

15 березня уряд Ізраїлю зупинив дію безвізу для українських громадян та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу, попри збільшення кількості вимушених переселенців з України закордоном.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що лідери Ізраїлю нібито взяли на себе роль посередника в досягненні миру між Україною та Росією. Зеленський казав, що готовий до особистих перемовин із Путіним в Єрусалимі.

На початку березня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет таємно приїжджав до Москви, де нібито проводив перемовини з Путіним щодо припинення війни. Після візиту до Москви Бенет зателефонував Зеленському, щоби нібито переконати його погодитися на вимоги Путіна в обмін на мир. Однак в Офісі президента заперечили, що ізраїльський прем'єр вдавався до пропозицій капітуляції.

1 березня Зеленський відреагував на ракетний удар росіян по Бабиному Яру в Києві тезою, що світ після Другої світової війни постійно повторював "Ніколи знову", але щодо кричущих злочинів Росії на війні проти України мовчить.

Пряма мова Зеленського: "Ми в різних державах, і в абсолютно різних умовах. Але загроза одна і у вас, і в нас – тотальне знищення народу, держави, культури й навіть імені України й Ізраїля.

Деталі: Зеленський зазначив, що має право проводити такі історичні паралелі між Другою світовою та російсько-українською війнами, адже мета загарбника така сама – стерти з лиця землі будь-яку згадку про існування окремого народу.

Він закликав ізраїльтян звернути увагу, що керівництво Кремля вживає навіть формулювання, подібні до очільників нацистського Райху. Зокрема, президент звернув увагу, що російське керівництво перед початком вторгнення 24 лютого в прямому ефірі заявило про готовність до "остаточного вирішення українського питання", що суголосне зі сумнозвісним евфемізмом нацистів для злочинів Голокосту – "остаточне вирішення єврейського питання".

Але, є одне – «але»: фашисти і то молилися, а рашистська тактика, яка цілеспрямовано винищує цивільне населення, дітей – вказує на сатанинський підтекст. І Україна не перша. Цьому передували такі ж «виправдані послуги і рятувальні операції» в Грозному, Молдові, Сирії.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вразив світ своєю витримкою та незламною позицією. А головне, що не втік з престолу, як того запланував ворог із своїми сателітами за планом бліц-кригу.