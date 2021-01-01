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МВС України організувало престур для іноземних ЗМІ на Житомирщину

Війна з московитами / Житомирська область 24-мар, 2022, 08:079 prov 23
Журналістам та операторам десятків провідних іноземних медіа показали наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців і понівечену цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє МВС України.


Кореспонденти зафіксували руйнації, яких зазнали місцевий ліцей №25, розбомблені житлові будинки, пошкоджене пологове відділення та лікарня №2.
Вкрай важливо, щоб представники іноземних ЗМІ на свої очі побачили руйнівну силу цієї війни, що після себе залишає тут російська федерація та її війська.
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