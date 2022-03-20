Російські окупанти вбили 115 українських дітей

115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.Ще понад 140 дістали поранень, повідомили в Офісі генерального прокурора.Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях."19 березня внаслідок обстрілу військовими РФ міста Рубіжне на Луганщині з-під завалів будинку рятувальники дістали двох дітей. Врятувати не вдалося. Цього ж дня внаслідок обстрілу житлових будинків у Харкові загинув 9-річний хлопчик", - розповіли в ОГП.Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.Ці дані не є остаточними. Оскільки нема можливості оглянути місця обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.