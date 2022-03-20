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Російські окупанти вбили 115 українських дітей

Війна з московитами 20-мар, 2022, 10:159 prov 63
115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Ще понад 140 дістали поранень, повідомили в Офісі генерального прокурора.
Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.
"19 березня внаслідок обстрілу військовими РФ міста Рубіжне на Луганщині з-під завалів будинку рятувальники дістали двох дітей. Врятувати не вдалося. Цього ж дня внаслідок обстрілу житлових будинків у Харкові загинув 9-річний хлопчик", - розповіли в ОГП.
Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.
Ці дані не є остаточними. Оскільки нема можливості оглянути місця обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
gazeta.ua.
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