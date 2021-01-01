Обласна дитяча лікарня підтримує ЗСУ

Комунальне підприємство «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради, як чимало інших організацій, підприємств та установ області, приєдналося до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Медики лікарні зібрали 130 тис грн для потреб наших захисників.Крім того, в обласній дитячій лікарні безкоштовно консультують внутрішньо переселених дітей.Як повідомили в РОДЛ, переселенці можуть звертатися в лікарню без електронного направлення від сімейного лікаря.Спершу дитинку огляне лікар-педіатр та, за потреби, направить до інших вузьких спеціалістів: неонатолога, невролога, ортопеда-травматолога, гастроентеролога, ендокринолог, хірурга та низки інших.Про повний перелік фахівців дитячої лікарні та як потрапити на прийом, можна дізнатися, зателефонувавши на call -центр чи в реєстратуру.