Рівне:

Працівників Острозької обласної психіатричної лікарні отримали догани

Рівненська область 03-июл, 2020, 12:179 prov 177
У засобах масової інформації набуло суспільного резонансу журналістське розслідування «Сто років ізоляції», де, серед іншого, звернуто увагу на випадок заподіяння тілесних ушкоджень медперсоналом особі, яка перебувала на лікуванні у КП «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради.

За вказаним фактом слідчими СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Прокурорами Здолбунівської місцевої прокуратури спільно зі слідчими поліції у кримінальному провадженні здійснюються усі необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вказаної події.

Окрім того, Здолбунівською місцевою прокуратурою у порядку, передбаченому статтею 26 Закону України «Про прокуратуру», проведено перевірку у КП «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради, за результатами якої внесено вказівку про необхідність усунення та недопущення у подальшому порушень положень Закону України «Про психіатричну допомогу» за фактом неналежного нагляду медперсоналом за хворими та не забезпечення перебування у безпечних умовах для їх життя та здоров’я.

Вказівку керівництвом лікарні розглянуто та задоволено, 4 працівників закладу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Здолбунівська місцева прокуратура
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