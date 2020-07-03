Працівників Острозької обласної психіатричної лікарні отримали догани

Рівненська область 03-июл, 2020, 12:179 prov 177

У засобах масової інформації набуло суспільного резонансу журналістське розслідування «Сто років ізоляції», де, серед іншого, звернуто увагу на випадок заподіяння тілесних ушкоджень медперсоналом особі, яка перебувала на лікуванні у КП «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради.



За вказаним фактом слідчими СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).



Прокурорами Здолбунівської місцевої прокуратури спільно зі слідчими поліції у кримінальному провадженні здійснюються усі необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вказаної події.



Окрім того, Здолбунівською місцевою прокуратурою у порядку, передбаченому статтею 26 Закону України «Про прокуратуру», проведено перевірку у КП «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради, за результатами якої внесено вказівку про необхідність усунення та недопущення у подальшому порушень положень Закону України «Про психіатричну допомогу» за фактом неналежного нагляду медперсоналом за хворими та не забезпечення перебування у безпечних умовах для їх життя та здоров’я.



Вказівку керівництвом лікарні розглянуто та задоволено, 4 працівників закладу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.



Здолбунівська місцева прокуратура