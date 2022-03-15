Благодійників звільнено від оподаткування

Війна з московитами / Актуально 02-апр, 2022, 08:489 prov 0

Суб’єктів господарювання звільнено від оподаткування у випадку передачі майна Збройним силам, підрозділам територіальної оборони, іншим збройним формуванням та лікарням. Водночас не оподатковується й інша благодійна допомога, яка дозволить підтримати переселенців, притулки та інших постраждалих внаслідок воєнних дій.

На період військового стану також передбачено:

- звільнення від сплати податків та акцизів пальне, передане військовим, примусово вилучене для потреб держави чи передане як гуманітарна допомога;

- звільнення від ПДВ, мита ввезення та постачання на територію України касок, бронежилетів, шоломів, лікарських засобів та інших товарів оборонного призначення;

- не оподаткування ПДФО надання благодійної допомоги учасникам бойових дій та особам, які живуть на території бойових дій. Також звільнення від оподаткування ПДФО всю нецільову благодійну допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф;

- надання громадянам права на податкову знижку у розмірі 16 відс. (замість поточних 4%) на пожертвування неприбутковим організаціям. Таким правом можна скористатись у 2023 році за підсумками 2022 року;

- віднесення суб’єктами господарювання до витрат без обмежень перерахування благодійної допомоги закладам охорони здоров’я або на спецрахунок ЗСУ. Раніше такі витрати можна було віднести лише у розмірі 4% від прибутку.

Зміни передбачені Законом України від 15.03.2022 року № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" – повідомляє Державна податкова служба.