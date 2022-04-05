Лелеки повертаються в Україну

Білий лелека став священним птахом у багатьох народів. Про це говорять хоча б численні легенди, казки, повір’я, поговірки, що дійшли до нас із тих часів. Давньогрецький історик Плутарх повідомляв, що в Тесалії того, хто вбив чорногуза, карали смертю. У греків лелека вважався птахом богині Гери, у римлян — Юнони. З часів Арістофана і Софокла чорногуз був уособленням турботи про батьків. Та це лише домисли язичництва, бо лелека – це гарний птах, вірний та мудрий, якому Бог e його маленьку голову вложив розум летіти через океани на зимівлю і повертатися назад в Україну, скажімо.

І як пізніше виявилося, що дійсно навіть наші поліські лелеки долають неабиякий шлях міграції до і від Африканськогго континенту. До фантастичних версій Аристотеля, який жив ще до нашої ери, прислухалося багато вчених. Навіть кілька століть тому вони були впевнені, що ластівки та серпокрильці зимують на дні озер, занурившись у мул. Були й такі, що вважали птахів занадто тендітними для перетину морів і океанів, тому «відправляли» їх зимувати на Місяць! Європейці та жителі Північної Америки вірили, що менші пташки подорожують на спинах більших.

Однак 21 травня 1822 року сталася сенсація! Неподалік німецького Мекленбурга в тілі вбитого лелеки знайшли 80-сантиметрову стрілу, що наскрізь пронизувала шию птаха. Стріла була нетутешня і належала одному з африканських племен. Пернатий відчайдух зі стрілою в горлі зумів подолати весь міграційний маршрут, повернувшись із екваторіальних місць зимівлі додому. Ця історія пролила світло на таємниче зникнення птахів узимку. Опудало славнозвісного лелеки-стріли і нині можна побачити в зоологічній колекції Університету міста Росток. Виявляється, у лелек та орлів гнізда передаються від батьків дітям. Кожне нове покоління лелек, звичайно ж, ремонтує своє гніздо, проте немає необхідності будувати нове. Дослідники знайшли найстаріше лелече гніздо в Європі, вік якого – 400 років.

Неодноразові повідомлення про білих лелек з африканськими стрілами в тілі допомогли зробити відкриття: європейські птахи зимують в екваторіальній Африці. Проте точно визначити місця, куди відлітають пернаті на зиму, дозволило кільцювання. Його природознавці почали виконувати з 90-х років ХІХ століття.

Вважають, що кільцювання започаткував датський учитель природознавства Ханс Мортенсен. Чоловік почепив алюмінієві кільця на ластівок, що водилися біля школи. Минув рік — і птахи повернулися! Це була перша спроба зробити помітки на птахах. Вони перелітають через землі Малої Азії і Ізраїлю в Східну Африку.

Лелеки воліють зимувати в африканських долинах біля озер і річок Кенії, в Заїрі, Уганді, Судані та в Республіці Чад.

Як правило, одне гніздо лелеками використовується роками. Птахи завжди повертаються в своє старе житло, причому самці прилітають раніше і охороняють його до повернення самки. Але гніздо перед виведенням пташенят знову упорядковується, ремонтується, тому розміри його з кожним роком збільшуються. Висота зазвичай дорівнює 50 сантиметрам, а старе гніздо в результаті подібних реконструкцій може досягати у висоту навіть 1, 5 метра.

Заселятися вони вважають за краще поблизу водойм: річок, озер, боліт. Та при дослідженні поведінки та звичок лелек виявилося, що не кожен лелека поселиться будь-де. Так відомо багато прикладів, коли люди самі ставили стовпи і навіть починали вити гнізда для цих пернатих, навіть вимощували пір'ям кубло і клали туди гусячі яйця, та місце, як виявилось, птахи обирають виключно самі. Вчені довели, що на них впливає навіть енергетика людей, які живуть поряд.