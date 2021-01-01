Спортліцей став прихистком для переселенців з «гарячих» регіонів

Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль, як і низка інших комунальних закладів обласної ради, став тимчасовим місцем проживання для тих, хто втік від обстрілів і бомбардувань.
Як розповів директор закладу Сергій Захожий, перших переселенців вони прихистили ще 11 березня. Частина з них зупинялася тимчасово та їхала далі. Однак більшість залишилися. Сьогодні в закладі проживає 107 людей з найбільш постраждалих областей України: Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Луганської. Серед них – 31 дитина.
- Сьогодні ці діти стали частиною різних шкільних колективів нашої громади. Усі вони навчаються, як і костопільські учні, дистанційно. Хочу, зауважити, що серед переселенців, які у нас живуть, є викладачі та педагоги. Їм ми також надали належні умовами, щоб вони могли повернутися до своєї роботи, - розповів Сергій Захожий.
Окрім проживання, переселенців забезпечують харчуванням, допомагають з одягом, взуттям та всім необхідним. Надають психологічну допомогу, залучають до культурно-мистецьких заходів. Ці потреби, за словами Сергія Захожого, забезпечують передусім місцеві волонтери та релігійні громади.
Крім того, колектив ліцею також можна назвати волонтерським. Адже з першого дня війни вони вирішили спрямувати всі свої зусилля на допомогу переселенцям. Це і педагоги, і кухарі, і медпрацівники, і весь інший персонал.
- Ми не роздумуючи долучилися до єдиного волонтерського руху, який сьогодні діє на Рівненщині та в інших регіонах. Ми швидко «переформатувалися», адже розуміємо, що це наш фронт, наш спільний внесок в перемогу! – переконаний тренер з багаторічним стажем Сергій Захожий.
За інформацією Костопільської міської ради, станом на 1 квітня на обліку цієї тергромади перебуває 1260 внутрішньо переміщених осіб, і кількість цих людей щодня росте. Частину переселенців розмістили в гуртожитках, та більшість проживає в приватних оселях. Наразі в громаді відпрацьовують оперативну роботу з видачі довідок про набуття статусу ВПО. Адже це дозволить переселенцям отримувати передбачені державою соціальні гарантії.
Фото Костопільської міської ради