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На Рівненщину переїхали 2 дитячі будинки сімейного типу

Рівненська область / Новини регіону 08-апр, 2022, 08:179 prov 0
Вони знайшли прихисток у Дубенському районі.
Одна родина донедавна мешкала в місті Олешки Херсонської області. Там виховується семеро дітей.
Інша сім’я більш чисельна: батьки піклуються про 9 дітей. Вони прибули зі Снігурівської громади Миколаївщини.
Обидві родини оселилися в родичів – у місті Дубно та у Варковицькій громаді.
Загалом на сьогодні на Рівненщині проживає більше 40 тисяч переселенців. Із них понад 4 тисячі – діти.
Тим часом на Рівненщині дбають не лише про поселення вимушено переміщених осіб, а й про їх працевлаштування, навчання, медичне обслуговування та інші потреби.
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