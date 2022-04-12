Рівненській лікарні повернуть майже 300 тис. грн переплачених за електроенергію

Зокрема, прокурорами встановлено, що в травні минулого року між лікарнею та енергопостачальною компанією укладено договір про закупівлю електричної енергії відповідно до постанови КМУ щодо запобігання та ліквідації пандемії COVID-19.
Однак в подальшому, всупереч умовам вказаної Постанови, підприємство неодноразово збільшувало ціну постачання електроенергії в договорі за відсутності реального коливання ціни на універсальну послугу в області, що спричинило суттєву переплату медичним закладом за надані послуги та стало підставою для звернення прокурорів до суду.
Зрештою, господарський суд Рівненської області погодився з доводами прокурора та стягнув з енергопостачальної компанії 285,5 тис. грн зайво сплачених коштів.