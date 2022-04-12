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Рівненській лікарні повернуть майже 300 тис. грн переплачених за електроенергію

Рівненська область / Новини регіону 12-апр, 2022, 07:339 prov 2
Господарський суд Рівненської області, за позовом  Рівненської окружної прокуратури, зобов’язав стягнути з енергопостачальної компанії на користь КНП «Центральна міська лікарня» РМР та Рівненської міської ради майже 300 тис. грн надмірно сплачених коштів.
Зокрема, прокурорами встановлено, що в травні минулого року між лікарнею та енергопостачальною компанією укладено договір про закупівлю електричної енергії відповідно до постанови КМУ щодо запобігання та ліквідації пандемії COVID-19.
Однак в подальшому, всупереч умовам вказаної Постанови, підприємство неодноразово збільшувало ціну постачання електроенергії в договорі за відсутності реального коливання ціни на універсальну послугу в області, що спричинило суттєву переплату медичним закладом за надані послуги та стало підставою для звернення прокурорів до суду.
Зрештою,  господарський суд Рівненської області погодився з доводами прокурора та стягнув з енергопостачальної компанії 285,5 тис. грн зайво сплачених коштів.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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