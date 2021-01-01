Більш всього, що Британія очолить нову світову систему колективної безпеки

Сьогодні все дедалі звучить від світових політологів та аналітиків, що світ потребує нової системи безпеки. Для цього не потрібно знати думки вищезазначених експертів – це видно неозброєним оком для пересічних громадян. Багато з них погоджуються в тому, що лояльність та безкарність, або так скажем «демократичне покарання» вскормило путінського кровожерливого монстра, який не гребує ніякими засобами задля досягнення своєї мети.

Багатогранне чудовисько, в якому поєднується сатанинсько-масонська теорія та фашистська практика час від часу приносить в жертви людей, сунучи носа у внутрішні справи країн та порушуючи іїх територіальну цілісність. З метою повернути значну територію у лабети тоталітарно-диктаторського режиму, щоб ізолювати її від зовнішнього демократичного світу, як це було при СРСР. На щастя, світ сьогодні свідоміший та краще обізнаніший. Лідери світових країн обдумують процес побудови нової системи світової колективної безпеки. Бо, якщо свого часу Ліга Націй зуміла допустити ІІ світову, то ми є свідками ІІІ світової, яка розгортається саме в Україні за існування ООН. На щастя, світ сьогодні солідарний з Україною та документує злочини путінської армії в Україні, високопоставлені представники якого переконані, що руському монстру не вдасться уникнути відповідальності. Цього прагне і російська економічна свідома еліта, яка солідарна нині з українцями та прогресивним демократичним світом.

Все більше звучить, що нову систему колективної безпеки більш за все, що очолить Великобританія. Адже, усі погоджуються з тим, що Прем’єр Борис Джонсон зарекомендував себе не лише як першокласний дипломат, а й політик, який керується законно установленими постулатами, і, в першу чергу, гуманістичним підходом та християнськими принципами. Джонсон відомий палкою прихильністю до України за час своєї дворічної каденції як міністр закордонних справ, а ще раніше – як мер Лондона.

Політик найбільше докладає зусиль, щоб зупинити якнайшвидше кровоточащу рану на земній кулі.