Дмитро Кулеба: " Нам буде чим захищатися"

Щодня Президент України Володимир Зеленський стукає до свідомості лідерів та парламентів світових країн, з метою переконати надати допомогу проти російського агресора. Сьогодні світ аплодує стоячи президенту та народу нашої країни, адже відомо усім, з ким Україна має справу. Події в Україні шокували світ та активізували тему про психічне здоров'я путіна.



Дмитро Кулеба дав оптимістичний прогноз щодо переговорів на сьогоднішній зустрічі глав МЗС країн НАТО та партнерів. «Якщо серйозно, то допомога Україні для оборони була центральною темою сьогоднішньої зустрічі. Скажу одне: нам буде чим захищатися».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває 7 квітня з візитом у Брюсселі, зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтернбергом.