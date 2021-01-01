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Дмитро Кулеба: " Нам буде чим захищатися"

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 07-апр, 2022, 13:489 swet 0
Щодня Президент України Володимир Зеленський стукає до свідомості лідерів та парламентів світових країн, з метою переконати надати допомогу проти російського агресора. Сьогодні світ аплодує стоячи президенту та народу нашої країни, адже відомо усім, з ким Україна має справу. Події в Україні шокували світ та активізували тему про психічне здоров'я путіна.

Дмитро Кулеба дав оптимістичний прогноз щодо переговорів на сьогоднішній зустрічі глав МЗС країн НАТО та партнерів. «Якщо серйозно, то допомога Україні для оборони була центральною темою сьогоднішньої зустрічі. Скажу одне: нам буде чим захищатися».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває 7 квітня з візитом у Брюсселі, зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтернбергом.
Як повідомило Міністерство закордонних справ України, також заплановано участь міністра у засіданні міністрів G7, засіданні очільників МЗС країн-членів НАТО та низку двосторонніх зустрічей.
Зокрема, глава української дипломатії сьогодні зустрічається з міністрами закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, Норвегії Аннікен Гуйтфельд, Австралії Меріс Пейн, Кореї Чон Ий Йоном, Канади Мелані Жолі та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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